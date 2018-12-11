دحلان: أوافق على حل الدولة الواحدة.. و"أبو مازن" لن يتنحى

القاهرة - مصراوي:

أعلن القيادي في حركة فتح محمد دحلان، أنه يؤيد حل دولة واحدة تجمع الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن بشرط واحد.

وقال دحلان في مقابلة مع تلفزيون "روسيا اليوم" إنه "إذا رفضت إسرائيل حل دولة مستقلة للفلسطينيين، فالطريق هو دولة واحدة وحقوق متساوية وانتخابات تفصل بين مواطني هذه الدولة، موضحا أن القدس ستكون عاصمة لهذه الدولة".

وأكد دحلان أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" لا يعرف التقاعد وحركة فتح ليست احتكارًا له أو أي شخص آخر، والآن لا يوجد سلطة فلسطينية بل مجرد إدارة مدنية يقودها أبو مازن تحت إشراف الإدارة الإسرائيلية، وحصار على قطاع غزة، ويعتقد كل طرف فلسطيني أنه يقود الفلسطينيين، ولكن الحقيقة أن الطرفين يقبعان تحت الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية، مشددًا على أن سلطة رام الله أصبحت إدارة في يد إسرائيل، تديرها كما تشاء.

وتابع دحلان، أن الكفاح المسلح لا يقرره شخص واحد، ويجب أن يناقش بين جميع الفصائل ومع كل الأطر الفلسطينية.

وأضاف كان الكفاح المسلح أيقونة العمل الفلسطيني، ولا زال هذا حلم الكثير من الشباب، لكن دور القيادة أن تقود الشعب من خلال أفضل وأقصر الطرق، وبأقل التكلفة.

ونوه دحلان إلى أن ما جرى في السابق يجب أن يدفع لإحداث مراجعة شاملة له، ونحن أجرينا مراجعة وإصلاح نقاط ضعيفة في سلوكنا، ويجب أن نعترف أن الكل أخطأ، مشيرًا إلى أننا بادرنا في إصلاح العلاقة بين حماس ومصر وهذا مصلحة للطرفين.

وتابع القيادي في حركة فتح: التفاهم بين مصر وحركة حماس مصلحة فلسطينية ومصلحة مصرية، ونأمل أن يكون تدخلنا في هذا التفاهم إيجابيًا للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

وبيّن دحلان أن المجتمع الدولي يدفع لمحمود عباس، مقابل واجبه الأمني في الضفة الغربية، كما أن الراعي الأمريكي لم يكن يومًا وسيطًا نزيهًا.

وأضاف دحلان: انتهى زمن الزعامة بوفاة أبوعمار، ونتطلّع إلى نظام برلماني يمثل الكل الفلسطيني، بعيدًا عن سطوة الأفراد والجماعات على النظام الفلسطيني.

وخاطب القيادي الفلسطيني الإسرائيليين قائلا: "إذا لم تستطيعوا حل القضية الفلسطينية مع هذا الجيل، فإنكم لن تحلوها مع الأجيال القادمة".

وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، دعا دحلان الرئيس عباس للمبادرة إلى المصالحة مع حركة حماس من أجل التخفيف عن سكان قطاع غزة.

وحمل دحلان الرئيس الفلسطيني وإسرائيل المسؤولية عن الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.