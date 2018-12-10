"أونا" تُكرم الزميلة مها صلاح الدين لفوزها بجائزة "الصحافة الاستقصائية"

بالصور.. محمد سلماوي: نجيب محفوظ كان ثوريًا قويًا ولم يكن جبانًا

القاهرة – (مصراوي):

احتفلت مؤسسة أونا للصحافة والإعلام (مصراوي، يلاكورة، كونسلتو، أونا)، الإثنين، بفوز الزميلة مها صلاح الدين، بجائزة مؤسسة أريج "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" عن أفضل تحقيق "صحافة بيانات".

وهنأ رئيس تحرير المؤسسة مجدي الجلاد الزميلة على فوزها بالجائزة، وتمنى لها ولجميع الصحفيين في المؤسسة حصد المزيد من الجوائز.

وفازت الزميلة مها عن تحقيق "اختبار المعارضة في البرلمان.. النتيجة صفر" والمنشور بتاريخ 15 أبريل الماضي.

وكانت مؤسسة أريج أعلنت الأحد الماضي أسماء الفائزين عن أفضل تحقيقات متلفزة ومتعددة الوسائط عام 2018، وذلك خلال متلقى أقيم في الأردن، وحضره قرابة 475 إعلاميًا عربيًا وخبيرًا أجنبيًا من 18 دولة.