التعليم: صرف بدل انتقال لمعلمي مسابقة الـ٣٠ ألف معلم خلال أسوعين

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة التعليم، مساء الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول بشأن مسابقة الـ٣٠ ألف معلم التي تم عملها لسد العجز، ولم تُستغل الاستغلال الأمثل، وكذلك عدم وضع معايير وضوابط لنقل المدرسين والمدرسات، وكيف يمكن أن يؤدى أو تؤدى المدرسة دورها التعليمى وهي تتخذ أربع مواصلات يوميآ مرتين ذهابآ وإيابآ من وإلى المدرسة وأين بدل الإنتقال الذي يستهلك نصف المرتب فى المواصلات.

وجاء رد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم بشجاعة وأقر بأن مسابقة الـ٣٠ ألف معلم لسد العجز لم توظف التوظيف السليم الذى أعلنت عنها وأقر بأن كلام النائب محمد الغول جانبه الصواب.

وكذلك ثمن رأي النائب فى ضرورة عمل بدل إنتقال مناسب للمدرسين والمدرسات محل الإنتداب وبناء على طلب السيد النائب يتم الآن عمل حصر عددى وإعتماد مالى لصرف بدل الإنتقال فى أقرب وقت ممكن، وربما فى أقل من أسبوعين من الآن، مع الإعلان عن مسابقة لتوظيف مؤقت لسد العجز ما بين شهر ٢ وشهر ٤ /٢٠١٩.