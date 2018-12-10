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الجوهري يتقدم بمذكرة لـ"مدبولي" بشأن تفعيل الظهير الصحراوي للغربية

08:48 م الإثنين 10 ديسمبر 2018
الجوهري يتقدم بمذكرة لـ"مدبولي" بشأن تفعيل الظهير الصحراوي للغربية

اللواء سلامة الجوهري عضو مجلس النواب

(مصراوي):

تقدم اللواء سلامة الجوهري، عضو مجاس النواب، بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لتفعيل الظهير الصحراوي لمحافظة الغربية.

وقال الجوهري، في مذكرته: "أثناء انعقاد مؤتمر الشباب في الإسكندرية بتشريف رئيس الجمهورية أعلن تخصيص ظهير صحراوي لبعض المحافظات وفيها محافظة الغربية، وبعد مرور حوالي عام لم أرَ التخصيص، حيث أنه نمى إلى علمنا تخصيص 54 ألف فدان ظهير صحراوي لمحافظة الغربية على طريق إسكندرية الصحراوي، محور الساحل الشمالي بالقرب من قاعدة محمد نجيب العسكرية".

وطالب الجوهري، أن يسمى المشروع باسم محافظة الغربية الجديدة، وتسليمها إلى مسئولي المحافظة لتكون تحت الولاية الكاملة لها لسرعة التنفيذ، لتكون محافظة جديدة متكاملة من كل الخدمات، صناعية مباني، إسكان، وغيرها.

وأشار إلى أن محافظة الغربية لوضعها الجغرافي في حاجه ماسة إلى تفعيل هذا التخصيص طبقا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية.

سلامة الجوهري مجلس النواب مصطفى مدبولي الغربية

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