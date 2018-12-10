حمدي أبو المعاطي: تعديل نصاب الانتخابات حل أزمة نقابة التشكيليين

كتب- محمد عاطف:

أكد الدكتور حمدي أبو المعاطي، نقيب الفنانين التشكيليين، أن مجلس النواب اجتمع أمس الأحد، وأقر التعديل بقانون للمادة الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية للانتخاب.

وقال أبو المعاطي، في تصريحات خاصة، إن المجلس وافق على تعديل نص المادة التي تقدمت بها النقابة منذ عامين، على أن يتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بنسبة النصف لمن لهم حق الحضور، وأن لم تكتمل يتم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوعين على أن تنعقد بنسبة الربع وإن لم يكتمل يمتد انعقاد الجمعية ساعتان بواقع 10 %.

وأضاف "أبو المعاطي": "مازالت النقابة في انتظار إنهاء إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية ونشرة في الجريدة الرسمية وعليه يتم الإعلان عن انتخابات الأفرع والنقابة العامة على التوالي".

كانت نقابة التشكيليين قد عانت خلال الأعوام الماضية من عدم قدرتها على إجراء الانتخابات لأكثر من 6 جولات، بعدما فشلت جميع المحاولات في إكمال الجمعية العمومية، كما كان يتطلبه القانون، ومن هنا جاء التعديل الحالي ليحسم الأمر.