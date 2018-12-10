الحكومة تنفي صدور أي قرارات بشأن أسعار بنزين 95

كتب- محمد غايات:

أكد مجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن إصدار رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن أسعار البنزين غير صحيحة جملة وتفصيلا، مؤكدًا: "لم يصدر من رئيس الوزراء أي قرار بشأن أسعار بنزين 95 أو غيره وما نشر بهذا الشأن غير صحيح".

وشدد المجلس، على جميع وسائل الإعلام ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، حتى لا تحدث بلبلة في المجتمع.

ودعت الحكومة، المجلس الأعلى للإعلام لتطبيق القانون على هذه المخالفات التي تستهدف نشر الشائعات فى أوساط الرأي العام.

وأكد مجلس الوزراء أن القرارات التى يصدرها رئيس الوزراء يتم الإعلان عنها من المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، أو من خلال الجريدة الرسمية، وبالتالى فما ينشر مجهول المصدر، هو والعدم سواء.