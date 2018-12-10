الحكومة تنفى تأخر وصول شحنات القمح المستورد لعدم السداد

كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض وكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بتأخر وصول شحنات القمح المستورد نتيجة لعدم قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بإصدار الاعتمادات المستندية لعدد ١٦ شحنة قمح بكمية ٩٤٥ ألف طن بسبب تأخر السداد.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم تأخر إصدار أية اعتمادات مستندية لتعاقدات شحنات قمح من الخارج، وأنه تم فتح الاعتمادات المستندية بكمية 180 ألف طن لعدد 3 شحنات، كما أن هناك كمية 295 ألف طن لعدد 5 شحنات تم إصدار ضمانات وزارة المالية لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بها.

وتابعت الوزارة، أن هناك كمية 470 ألف طن في الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر الحالي لعدد 8 شحنات لم تبدأ فترة الشحن الخاصة بها، وبالتالي ليس هناك مبرر للإشارة إلى أن اعتماداتها لم يتم فتحها، مشيرةً إلى أن جميع الموردين المتعاقد معهم على كميات (295 - 180) ألف طن قاموا بشحن الأقماح، وتم إبحار السفن من موانئ الشحن إلى الموانئ المصرية، ووصلت بعضها وجار وصول باقي الشحنات تباعاً.

وأهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجميع وكالات الأنباء المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بتعاقدات مصر من الأقماح، مؤكدة أن كل من ينشر أخبار كاذبة أو مغلوطة يقع تحت طائلة القانون ويعرض نفسه للمساءلة القانونية لنشره أخبار تضر بأمن ومصلحة البلاد القومية.