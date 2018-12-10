"التموين" تنظم حملات بالمدارس للتوعية بالسلع المغشوشة

كتبت- عايدة رضوان:

نظم أيمن حسام الدين، المشرف على قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، حملة توعية لطلاب المدارس بجميع المراحل المختلفة للتوعية، وتعريفهم بكيفية الكشف عن السلع المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر التي يقوم بضبطها مفتشي الرقابة التجارية بالوزارة.

كما تهدف الحملة، إلى تعريف الطلاب بالقرار الوزراي رقم 330 لسنة 2017 والخاص بحق المواطن لشراء السلع المدون على الأسعار.

وتم - خلال الحملة - توزيع نماذج من النشرات الأرشادية التي تصدرها إدارة الأرشاد الإستهلاكي التابعة للإدارة العامة لدراسات السلع الإستراتيجة ومتابعة الأنشطة التجارية وذلك من خلال زيارتهم للمعرض الدائم لحماية المستهلك بالوزارة.

وناشد قطاع التجارة الداخلية بالوزارة مديري المدراس الحكومية والخاصة الراغبين للقيام بزيارة المعرض بالاتصال بمدير عام الإدارة العامة لدرسات السلع الإستراتيجية على الرقم

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