مالكة LTC لمصراوي: وقعت عقود بيع القناة.. ومصدر: "العتال اشترى"

كتب- محمد عمارة:

قالت سميرة الدغيدي، مالكة قناة LTC، إنها وقعت منذ أيام عقود بيع المحطة الفضائية، وأنه من المقرر الإعلان عن التفاصيل خلال مؤتمر صحفي يعقد الفترة المقبلة.

وأضافت الدغيدي لمصراوي، الاثنين: "القناة راجعة إن شاء الله، ومش هقدر أقول مين اشترى قبل المؤتمر، أو أعلن قيمة العقد".

وقال مصدر مسئول في القناة: "القناة بيعت لرجل الأعمال هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك".

ولم يتسن لمصراوي التواصل مع العتال، لإغلاقه هاتفه المحمول طوال الوقت.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس، بيانا أوضح فيه حيثيات إغلاق القناة لتكرار العديد من المخالفات، وإنذارها أكثر من مرة.