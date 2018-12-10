جمال عنايت يصل مقر "الصحفيين" للتحقيق في أزمة "العالم اليوم"

كتب- مصطفى علي:

وصل الإعلامي جمال عنايت، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، لمقر النقابة، لحضور التحقيق أمام لجنة تأديب النقابة، برئاسة خالد ميري، في أزمة فصل الزملاء الصحفيين من الجريدة.

ومن المقرر أن تحضر التحقيق غدًا، نجلاء ذكري رئيس تحرير الجريدة، لظروف سفرها خارج القاهرة.

وكان قرر مجلس نقابة الصحفيين، إحالة الإعلامي عمادالدين أديب مالك جريدة العالم اليوم للتحقيق، ورئيس تحريرها نجلاء ذكري، ورئيس مجلس الإدارة الإعلامي جمال عنايت، للتأديب؛ على خلفية أزمة تصفية الشركة المالكة للجريدة، وفصل الزملاء العاملين بها.

كما قرر مجلس النقابة مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة، لمنع طباعة الجريدة بمطابع مؤسسة الأخبار، وذلك بعد نقل تبعيتها من شركة "الأخبار السعيدة" لشركة "جود نيوز" الأجنبية، والتي تقضي بطباعتها بمطابع حرة وليست قومية.

وكانت نقابة الصحفيين قد خاطبت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن إيقاف الملف التأميني للصحفيين العاملين بصحيفة العالم اليوم، بعد قرار الإدارة بتصفية الشركة، ونقل تعيينات الصحفيين النقابيين لإحدى الشركات الأخرى الأجنبية التابعة للمؤسسة.

جدير بالذكر أن الزملاء العاملين، يملكون برينت تأميني صادر في 2018 من مكتب تأمينات الدقي، يفيد باستمرارهم في العمل، قبل أن يتغير الوضع في البرينت التأميني الأخير، الذي جاء فيه أن تأميناتهم متوقفة منذ العام 2014.