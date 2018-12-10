"القومي للسكان" ينظم يوم التطوع العالمي بحضور 3 آلاف طالب

كتب - أحمد جمعة:

عقد المجلس القومي للسكان، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، المؤتمر الختامي لمبادرة شباب مصر.

اعتمدت المبادرة في أنشطتها على شباب من 12 جامعة مصرية، فهي منبثقة عن محورين أساسيين من محاور الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 ، وهما محور الشباب وصحة المراهقين ومحور الإعلام والتواصل الاجتماعي.

حضر المؤتمر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، والسيد برونو مايس ممثل اليونيسف في مصر، والكابتن أحمد حسن عميد لاعبي العالم ، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعدد من القيادات الحكومية والهيئات الدولية وأساتذة وحوالي 3000 من طلاب الجامعات الذين شاركوا في المبادرة.

وقال الدكتور عمرو حسن في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر " إن الشباب هم أحد أهم شركاء العمل السكاني، فما يحيط بهم من تطور معلوماتي وتكنولوجي، حوّل العالم إلى قرية صغيرة، وما ترتب على ذلك من نتائج أثرت في فكر الشباب وثقافته، فقد أصبحنا في حاجة ماسة ، لاستثمار هذه الطاقات الشبابية من خلال رفع وعيهم بقضايا وطنهم وكيف يمكن مواجهة تحديات مستقبلهم ، والتي يأتي في مقدمتها القضية السكانية."

لذلك فإن المجلس القومي للسكان عن طريق إطلاق مبادرة "شباب مصر" بدعم فني من منظمة اليونيسف، قد قام بالتنسيق بين الجامعات المصرية ووزارة الصحة والسكان ووزارات التضامن والشباب والثقافة والتعليم والأوقاف والتعليم العالى ، لإتاحة الفرصة للشباب لفهم تحديات مجتمعاتهم، وتحديد دورهم في المساهمة للتغلب على هذه التحديات بالتثقيف الصحي والمجتمعي، وتوجيه الطلاب لأفضل الطرق لاستغلال مهاراتهم المختلفة لصالح المشاركة المجتمعية في المبادرات الجديدة التي تستهدف تنمية المجتمع.