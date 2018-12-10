في طلب إحاطة.. مدرسة محمد حسين يعقوب تحرم تحية العلم

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمود بدر، اليوم الاثنين، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن وجود مدرستين بمحافظة الجيزة، أحدهما يملكها الشيخ محمد حسين يعقوب تحرم تحية العلم.

وأضاف، في طلب الإحاطة، أن المدرسة تعمل على تعليم الأطفال كراهية الدولة وفرض النقاب بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر عام 1995 بحظر النقاب للمعلمات والطالبات.