"إسكان النواب" تطالب "مياه الشرب" بموقف المشروعات المتوقفة

كتب- أحمد علي:

طالبت لجنة الإسكان والمرافق، في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والي، رئيس اللجنة بموافاة اللجنة بتقرير رسمي من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ بشأن الموقف النهائي والراهن للمشروعات المتوقفة والمدرجة بخطة الموازنة ولم تنفذ حتى الآن؛ لسرعة الانتهاء منها، مع ضرورة الالتزام بمواعيد الانتهاء منها وكذلك الإجراءات التمهيدية لبدء المشروعات المدرجة بالخطة بالإضافة لضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة حتى تتمكن الشركة القابضة لمياه الشرب والشركات التابعة لها من تنفيذ الاحلالات الضرورية للشبكات المتهالكة .

وطالب علاء والي، رئيس اللجنة، بتوضيح موقف شركة مختار إبراهيم للمقاولات والمسند إليها عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمتعثرة، الأمر الذي أدى إلى تأخير تسليم عدد كبير من المشروعات على مستوى الجمهورية.

وتصرف الوزارة حاليا مستحقات الشركة لصالح المشروعات المتأخرة، وأن الوزرة اتخذت قرارًا بسحب جميع المشروعات من شركه مختار إبراهيم والتي أخرت تسليم كل مشروعاتها نظرا للمشاكل التي حدثت بالشركة والجميع يعلمها، ولكن الوزارة تراجعت عن هذا القرار لأن الشركة لها بعد اجتماعي وبها عدد من الموظفين والأسر ولا يمكن التضحية بهم بهذا الشكل.