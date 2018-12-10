لجنة مشتركة من محافظة القاهرة وجامعة عين شمس لبحث استغلال الأراضي المستردة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عراقة جامعة عين شمس ودورها المجتمعي في خدمة المناطق المحيطة بها والعاصمة ككل من خلال تقديم المشورات العلمية ومساندتها للمبادرات الإيجابية التي تقوم بها المحافظة، والعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين بالمجتمع المحيط بها بيئيًا وصحيًا وسياسيًا.

وقال عبدالعال، خلال لقاء الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، ووفد من الجامعة، الاثنين، أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة والجامعة برئاسة السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة وتضم عدد من المسئولين عن الأملاك والتخطيط العمراني والشئون القانونية بالإضافة إلى خبراء وأساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس في البنية الأساسية والبيئة والتخطيط للاستفادة من خبرات الجامعة في وضع رؤية علمية متكاملة للتصور الأمثل لكيفية الاستغلال الأمثل للأراضي التي تم استراداها لزيادة فرص الاستثمار، وتحديد الأنشطة المناسبة قبل طرحها على المسثمرين.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم عقد ورشة عمل تحت عنوان "القاهرة بين الحاضر والمستقبل" عقب انتهاء اللجنة من أعمالها لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة من مقترحات.



حضر اللقاء كل من الدكتور عمر محمد الحسيني، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال حسين، أستاذ الدراسات الإنشائية بكلية الهندسة، واللواء عبدالقادر النوري، السكرتير العام المساعد.