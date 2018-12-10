برلمانية لوزير التموين: مصر أصبحت مليئة بالفقراء بسبب أخطاء البطاقات

كتب- أحمد علي:

هاجمت النائبة إلهام المنشاوي، وزارة التموين؛ بسبب مشاكل البطاقات والتي يعاني منها الكثير من المواطنين بسبب الحذف والإضافة والتعديلات التي تحدث بها بشكل مستمر.

وتابعت المنشاوي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، أن رئيس الوزراء سبق وصرح أمام المجلس مسبقا بأن خلال عهده لن يكون هناك فقير في مصر ولكني أقول له: "بسبب مشاكل بطاقات التموين مصر أصبحت مليئة بالفقراء".

وقالت النائبة، إن بطء الإجرءات أدى إلى تأخر صرف التموين لدى الكثير من المواطنين إلى جانب وجود بطاقات تصرف بالخطأ.

وطالبت النائبة، وزير التموين بإيجاد حلول سريعة وجذرية قائلة: "يا سيادة الوزير من لايرحم لا يرحم والوزارة عندك الداخل فيها مفقود والخارج مولود"، في إشارة لحذف المواطنين من البطاقات.