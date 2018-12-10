"الصحفيين": بدء موسم العمرة لأعضاء النقابة بالتقسيط

كتب- مصطفى علي:

أعلن حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد المشرف على الشعب والروابط بنقابة الصحفيين، بدء رحلات العمرة للنقابة لهذا العام بنظام التقسيط للعضو، بسداد ٥٠٪‏ من قيمة الرحلة والباقي سيكون على ستة أشهر، خصما من البدل أو المرتب بدون فوائد، أو خصما من بدل التدريب أو الراتب أو المعاش، ويتم الاستفسار عن إجراءاته مع مسئول اللجنة .

وأوضح أن الأوراق المطلوبة: "جواز سفر مميكن صالح لمدة (سنة)، (4) صورة فوتوغرافية (الخلفية بيضاء)، شهادة تطعيم، صورة الرقم القومي.

وأوضح في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الحجز يبدأ غدا الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر، ولمدة أسبوع، بمقر النقابة بالدور الثالث، ويضاف مبلغ (200 جنيه) للمرافق من غير أعضاء النقابة.

وقال الزناتي، إن الرحلة ستكون على مدار عشرة أيام تبدأ ٢٢ يناير حتى ٣١ يناير بمستوى خمس نجوم في مكة والمدينة على أن تكون العودة من المدينة المنورة والسفر إلى جدة ومنها إلى مكة.