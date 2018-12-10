مصطفى الجندي يشيد بقرار شيخ الأزهر بتخصيص إدارة للشؤون الأفريقية

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، برؤية الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في مضاعفة وتوسيع الدور التنويري ومد جسور التعاون مع مختلف الدول الأفريقية، بالتزامن مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة المقبلة للاتحاد الأفريقي، عام 2019.

واعتبر "الجندي"، في بيان اليوم، أن قرار الطيب بتشكيل لجنة مختصة بالشؤون الأفريقية بالأزهر أحد أهم القرارات التي ستحظى باهتمام جميع دول القارة السمراء، معلنا الدعم والمساندة الكاملة من البرلمان الإفريقى برئاسة السيد روجيه نكوندودانج لهذا القرار، مؤكدا التعاون مع الأزهر الشريف في تنفيذه داخل جميع الدول الأفريقية، خاصة أن نواب البرلمان الأفريقى بمختلف دول أفريقيا على دراية كاملة بالمناطق والقرى والمدن التى يحتاج سكانها إلى بعثات الأزهر الشريف، للاستفادة من علماء ووعاظ الأزهر.

وأشاد الجندي بالقوافل الدعوية التى يرسلها الأزهر الشريف داخل الدول الأفريقية لمحاربة الأفكار الإرهابية والتكفيرية المتطرفة، ونشر الفكر الوسطى للدين الإسلامي الحنيف، إضافة إلى القوافل الإغاثية والطبية التي يرسلها الأزهر الشريف للقرى والمناطق الأفريقية التى تحتاج لمثل هذه القوافل.

وأكد أن اهتمام الأزهر الشريف وجامعته باستقبال الآلاف من الطلاب الدارسين الأفارقة للالتحاق بكليات الجامعة بمثابة تخريج سفراء أفارقة من مختلف دول القارة السمراء، ليكونوا أفضل سفراء داخل بلادهم الأفريقية، يقومون بدور مهم وحيوي في التعاون الحقيقي والجاد بين مصر والدول الأفريقية، خاصة أن خريجي الأزهر الشريف من الدارسين الأفارقة دائما يتقلدون المناصب القيادية رفيعة المستوى داخل دولهم الأفريقية.

وطالب الجندي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء وزارة مستقلة للشؤون الأفريقية أو على الأقل تكليف أحد الوزراء الحاليين بتولى مهام وزير الشؤون الأفريقية، بجانب حقيبته الوزارية، مقترحا تكليف السفيرة نبيلة مكرم بهذه المهمة، خاصة أنها وزيرة ناجحة ولديها القدرة على إدارة ملفات شؤون الهجرة والمصريين بالخارج والشؤون الأفريقية، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.