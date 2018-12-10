برلماني يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي

كتب- أحمد علي:

طالب النائب عاطف عبدالجواد، الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقريتي أهوه وباروط وإنقاذ القريتين من الغرق بسبب المياه الجوفية، مشددا على ضرورة وضع آلية للانتهاء من هذه الأزمة.

ومن جانبه قال المهندس محمد سعيد نشأت رئيسا لمجلس إدارة شركة مياه بنى سويف، إن هناك موافقات تمت بشأن استكمال المشروع، بعد موافقة المحافظ على بدء العمل وحرصه على سرعة الانتهاء وفقا للاعتمادات المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات.