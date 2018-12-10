أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

برلماني يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي

12:07 م الإثنين 10 ديسمبر 2018
برلماني يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي

كتب- أحمد علي:
طالب النائب عاطف عبدالجواد، الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقريتي أهوه وباروط وإنقاذ القريتين من الغرق بسبب المياه الجوفية، مشددا على ضرورة وضع آلية للانتهاء من هذه الأزمة.
ومن جانبه قال المهندس محمد سعيد نشأت رئيسا لمجلس إدارة شركة مياه بنى سويف، إن هناك موافقات تمت بشأن استكمال المشروع، بعد موافقة المحافظ على بدء العمل وحرصه على سرعة الانتهاء وفقا للاعتمادات المتاحة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات.

مجلس النواب مشروعات الصرف الصحي عاطف عبد الجواد

الخبر التالى:

وزير الكهرباء: أضفنا 12 ضعف قدرة السد العالي للشبكة في 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان