"القوى العاملة": تسليم هويات المصريين مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق

القاهرة- أ ش أ:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، وصول وفد عراقي السبت المقبل لتسليم بعض هويات المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، بعد أن تم مراجعتها من جانب المسؤولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وقال سعفان، في تصريحات اليوم الاثنين، إن الوفد سيقوم، خلال فترة زيارته للقاهرة التي تمتد لمدة أسبوع في استلام أوراق مستحقين جدد والمتمثلة كحد أدنى في (رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، بطاقة الرقم القومي، شهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية ومعتمدة من الخارجية المصرية، ما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفي أو توكيل رسمي وقانوني للحصول على المستحقات أو أية مستندات تكون في حوزتهم).

وأضاف أن هذه الأوراق ستقبل بديوان عام الوزارة (3 شارع يوسف عباس مدينة نصر) بدءا من الأحد المقبل وحتى الخميس 20 ديسمبر الجاري من الساعة 9 صباحا وحتى 2 بعد الظهر وتل هي فترة تواجد الوفد العراقي بالقاهرة.

وشدد على أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسؤولين العراقيين ببغداد والقاهرة؛ لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد على 27 عاما منذ 1991.

وتابع سعفان قائلا: "إن الوزارة سبق أن أكدت أنها على أتم استعداد لتذليل أية معوقات في هذا الشأن بالتواصل مع المستحقين لاستكمال أي بيانات قد يطلبها الجانب العراقى دون أي غبن يقع على المستحقين بعد مرور هذه السنوات التي ليس لهم دخل في تأخير صرف معاشاتهم فيها".

يضم الوفد العراقي أحمد عبد الجليل حسين رئيس هيئة التقاعد الوطنية، علي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، نجلاء لطيف جاسم مدير قسم التقاعد وفراس حسين علي وعادل كريم عاكول بالهيئة.​