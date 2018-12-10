رئيس "dmc" يعلن انضمام مذيعة جديدة لبرنامج "8 الصبح"

كتب- مصطفى علي:

أعلن المنتج السينمائي هشام سليمان، رئيس شبكة قنوات dmc، انضمام بطلة العالم من ذوي القدرات الخاصة رحمة خالد، إلى مذيعي برنامج "8 الصبح" الذي يذاع يوميا.

وحسب بيان، الاثنين، من المقرر أن يكون ظهورها الأول غدا الثلاثاء، وتستضيف مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة.

وأوضح "سليمان" أن شبكة قنوات dmc كانت حريصة على تحقيق حلم رحمة وتم تدريبها على مدار الأسابيع الماضية على يد كبار المتخصصين .