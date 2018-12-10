كلمة السيسي في "إفريقيا 2018" وإعادة المحذوفين للتموين.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة، اليوم الاثنين، عددًا من الموضوعات المهمة منها مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى "إفريقيا 2018"، الذي أكد فيه أن القارة تتمتع بمقومات هائلة، فيما أبرزت قضايا عدة أهمها موافقة وزارة التموين إعادة بعض الأشخاص إلى المنظومة، ومتابعة مبادرة الرئيس "100 مليون صحة".

وأبرزت كافة الصحف توجيه الرئيس السيسي الدعوة إلى المستثمرين من كل دول القارة الإفريقية، لبحث الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق المصالح المشتركة لها وللدول الإفريقية، إلى جانب زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة، في المجالات الوثيقة الِصلة بالتنمية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها أمس في "منتدى إفريقيا 2018" المنعقد في مدينة شرم الشيخ، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن تلك الإصلاحات أسهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.

واهتمت جريدة "الجمهورية" بتأكيد رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية اللواء أحمد عابدين، البدء في تنفيذ مرافق العاصمة الإدارية، مضيفًا أنه خلال 3 سنوات سيتوفر مصدر مياه عذب خاص بالعاصمة.

وبشأن نقل الموظفين، أوضح عابدين أنه يجري تصميم القطار الكهربائي وأيضًا "المونوريل" والذي يتواصل مع المترو في شارع صلاح سالم، إلى جانب استخدام الأتوبيسات الخاصة بالمؤسسات الحكومية.

وأكد أن مشروع العاصمة لم يكلف موازنة الدولة مليمًا فهو مشروع استثماري ويمول من حصيلة بيع الأراضي وأقساطها، حتى أن بناء الحي الحكومي يتم من موازنة العاصمة على أمل حصول الشركة على المباني القديمة للوزارات وبيعها أو استثمارها.

كما اهتمت "الجمهورية" ببدء وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم المرحلة الأولى لإعادة الأفراد المحذوفين من البطاقات، والذين سقطوا نتيجة إجراءات تحديث قاعدة البيانات، لمن تقدم بطلب للتظلم إلى مكتب التموين بداية من الشهر الجاري وحتى أمس.

وأعلنت وزارة التموين، قبول 178 ألف طلب تظلم بإجمالي 232 ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب الطلبات التي تقدموا بها بمكاتب التموين في أول 6 أيام حتى يوم الخميس الماضي، وتم مراجعة البيانات الخاصة بهم والتأكد أيضًا أنهم من المستحقين للدعم ثم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

كما أبرزت "أخبار اليوم" إعلان هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فحص 3 ملايين مواطن حتى ظهر اليوم التاسع من بدء المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة" في 11 محافظة منها القاهرة، وأوضحت أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية بمرحلتيها الأولى والثانية منذ انطلاقها أول أكتوبر الماضي، بلغ 15 مليونا و88 ألف مواطن.

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