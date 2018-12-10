مسئول سابق في "الصوت والضوء" يقترح وضع أجهزة إنذار وكاميرات أعلى الهرم

كتب - يوسف عفيفي:

اقترح اللواء فوزي رمضان، رئيس قطاعي المناطق والأمن في شركة الصوت والضوء بمنطقة الهرم السابق، وضع أجهزة إنذار وكاميرات تصوير لاسلكية حديثة الصنع حول الأهرامات الثلاثة وفي الوسط، وأعلى القمة بهدف التأمين والحفاظ على قدسية الأثر نفسه من التسلق أو فعل أمر مخالف للآداب، وكشف الحركة خاصة خلال فترات الليل.

جاء ذلك على خلفية ما جرى تداوله الخميس الماضي، عن فيلم فيديو قصير يصور شخصين أجانب يتسلقان الهرم ليلًا، ثم وضع صورة لهما مخلة للآداب العامة، وقررت وزارة الآثار، إحالة مذكرة عن الواقعة والفيلم فورًا للنائب العام للتوجيه للتحقيق في الأمر.

ودعا رمضان في تصريح لـ"مصراوي"، وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الآثار، إلى تدريب بعض أفراد الشرطة على تسلق الأماكن المرتفعة والاستعانة بهم في التسلقات بالهرم للقضاء على هذه الظاهرة غير المشروعة، لافتًا إلى أنه خلال توليه أمن الصوت والضوء قام بإضاءة الهرم في أحد الليالي قبل عام مضى لضبط أحد السائحين أراد الصعود لأعلى قمة الهرم، كما جرى مثل هذه الواقعة جرت منذ حوالي 6 أشهر لسائح أجنبي كان يريد تسلق الهرم الأكبر لكن تمكنت شرطة السياحة والآثار من القبض عليه.

وأوضح أن شركة الصوت والضوء والتنمية السياحية تشارك أيضًا في تأمين الهرم خاصة خلال الليل، وإذا طلبت شرطة السياحة والآثار إضاءة الهرم ليلًا، فلن تتردد الشركة لتقديم كافة المساعدات في ضبط المخالفين.

وأثار الفيديو الذي نشره المصور الدانماركي أندرياس هافيد، الخميس الماضي، الذي ظهر فيه برفقة صديقته أثناء تسلقهما أحد الأهرامات، وظهورهما عاريان أعلى سفح الهرم جدلًا خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي أحال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إلى النائب العام؛ للتحقيق فيها.​