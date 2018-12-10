أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

3 معارض لهيئة الكتاب خلال في ديسمبر.. أولها اليوم

03:08 ص الإثنين 10 ديسمبر 2018
3 معارض لهيئة الكتاب خلال في ديسمبر.. أولها اليوم

الهيئة المصرية العامة للكتاب

كتب- محمد عاطف:

تقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسه الدكتور هيثم الحاج علي، 3 معارض خلال شهر ديسمبر الجري، أولها معرض جامعة سوهاج الذي ينطلق اليوم الاثنين حتى 20 ديسمبر.

كما يقام معرض المؤتمر الإفريقي الأول في أرض المعارض، بداية من يوم 11 إلى 17 من الشهر نفسه، في التجمع الخامس.

وتنظم الهيئة معرض كتاب على هامش مؤتمر الأدباء في قصر ثقافة مرسى مطروح، وتضم تلك المعارض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في كافة المجالات والسلاسل المختلفة والنشر العام بتخفيضات كبيرة بالإضافة إلى كتب مكتبة الأسرة وكتب الأطفال.​

هيثم الحاج الهيئة المصرية للكتاب معرض جامعة سوهاج معرض المؤتمر الإفريقي مؤتمر الأدباء

الخبر التالى:

مسئول سابق في "الصوت والضوء" يقترح وضع أجهزة إنذار وكاميرات أعلى الهرم
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان