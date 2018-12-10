رئيس "القومي للتنسيق الحضاري" يؤكد ضرورة القضاء على التعديات

كتب- محمد عاطف:

أكد رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المهندس محمد أبو سعدة، ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على كافة التعديات التي طالت المباني ذات الطابع المتميز، منوهًا إلى دور الجهاز في وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات الواجب اتخاذها من مالكي تلك العقارات والمؤجرين معطيا مثالًا بالإعلانات التي طالت العديد من المباني التراثية وأدت إلى إفساد الذوق العام.

وقال - خلال ندوة توعوية عن دور الجهاز في الحفاظ على المباني التراثية اليوم الأحد بحضور عدد من مهندسي الأحياء لمناطق محافظة القاهرة - إن الجهاز يسعى لوجود قنوات اتصال سريعة مع الجهات المعنية للوقوف على المخالفات،منوهًا إلى وجود "المرصد الحضاري " المعني برصد أي مخالفات، بالإضافة إلى لجنة الحصر والتي يستمر عملها طوال العام.

وأشار رئيس الجهاز إلى أهمية هذه الندوة في التنسيق بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وبين الأجهزة المعنية الخاصة بالحفاظ على المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري ومن بينها مهندسي الأحياء على مستوى الجمهورية.

من جانبهم قدم عدد مهندسي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري شرحا مفسرا عن الاشتراطات والمعايير للحفاظ على المباني والمناطق ذات الطابع المعماري المتميز وكذلك إعداد خرائط المعلومات الجغرافية للمباني التراثية (G.I.S)،موضحين العقوبات الناتجة عن التعديات الخاصة على المباني التراثية والمميزة، وأنواع المخالفات التي رصدها الجهاز خلال الفترة الماضية سواء على الواجهات أو الإعلانات أو غيرها من أشكال التعديات.

وتناولت الندوة معايير اختيار المناطق ذات القيمة المتميزة في قانون (119) لسنة 2008، والبنود الواردة بقانون (144) لسنة 2006؛ ودليل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والذي يشمل المعايير والمواصفات الخاصة بالبناء وإعادة البناء وكافة الاشتراطات، وتسليط الضوء على دور الجهاز في الموافقة على الهدم والتعديل على أي مبان تراثية، وأيضا سجل المباني والمخالفات ذات الطراز المعماري المتميز.