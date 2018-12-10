حسين زين نائبًا لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية

القاهرة- (أ ش أ):

اختير حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالإجماع نائبًا ثانيًا لرئيس اتحاد إذاعات الدول العربية وذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للاتحاد اليوم الأحد بتونس.

وذكرت الهيئة في بيان، أن اجتماع الجمعية العامة شهد عملية اختيار تشكيل المجلس التنفيذي لدورة 2019-2020 لاختيار رئيس الاتحاد ونوابه ومدير الاتحاد، وأسفرت النتائج عن الاختيار بالإجماع استمرار محمد العواش رئيسا لاتحاد إذاعات الدول العربية، كما أُختير بالإجماع سعد جريس من السعودية نائبا أول لرئيس الاتحاد، واستمرار المهندس عبد الرحيم سليمان مديرا عاما لاتحاد إذاعات الدول العربية.