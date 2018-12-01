"كراسة رسم وألعاب".. كيف ظهرت المدرسة اليابانية بالعبور يوم افتتاحها؟ (فيديو)

كتب- أسامة عبد الكريم:

تصوير - عمر هشام:

صبية يتقافذون في الفناء الدراسي، وبجوارهم فتيات صغار وقفن أسفل لافتة متكوب عليها "التعاون والنظام سر النجاح"، الجميع يلوح بأعلام صغيرة رسموا عليها علم مصر ولونوه بألوان خشبية تناسب أناملهم الرقيقة، كان ذلك أبرز مشاهد اليوم الأول في المدرسة اليابانية بمدينة العبور، بعدما افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، المدرسة المصرية اليابانية الوحيدة بالمدينة، رفقة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والسفير الياباني بالقاهرة، ماسيكي نوكي، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.

خلال الافتتاح رصدت كاميرا "مصراوي"، عددا من الأنشطة المختلفة التي يقوم بها التلاميذ داخل المدرسة، منها الرسم والتلوين، وممارسة الألعاب الترفيهية.

وتعمل المدرسة على غرس الأسلوب المنظم في الأطفال، منها وضع الأحذية والحقائب والمتعلقات الشخصية للطلاب في مكان مخصص، إضافة إلى طريقة الجلوس المختلفة داخل الفصول على شكل مربعات، بدلا من الطريقة التقليدية في المدارس المصرية.

وتطبق المدارس الأنشطة اليابانية المعروفة بـ"التوكاتسو" (TOKKATSU)، وهو مصطلح مشتق من كلمة (Tokubetu katudo) "توكوبيتسو كاتسودو" (يطلق عليه اختصارًا توكاتسو)، ويعبر عن الأنشطة الخاصة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتعليم الطفل الشامل في اليابان.

وتهدف أنشطة "التوكاتسو" إلى خلق مناخ مرغوب فيه بين الطلاب، من أجل المشاركة وخلق حياة أفضل داخل الفصل والمدرسة وهناك عدة أنواع من الأنشطة "التوكاتسو" منها: "أنشطة الفصل" وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.

إضافة إلى ذلك تقدم المدرسة أنشطة تسمي مجلس التلاميذ، وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ، وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافي القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.