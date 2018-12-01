برلماني يطالب بوضع إطار تنظيمي للأعمال التطوعية منعًا لاستغلال الشباب

كتب- أحمد علي:

قال خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن عدد كبير من الشباب يشاركون في أعمال تطوعية في مجالات كثيرة، وهو ما يعكس حب المشاركة المجتمعية لديهم، إلا أن هناك ضرورة لحسن استثمار هذا الحماس بشكل صحيح، وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر حاجة لمثل هذه الجهود والقدرات التطوعية.

وأوضح مشهور في بيان اليوم، أن هناك العديد من المؤسسات الربحية التي تستغل التطوع لتعظيم أرباحهم، من خلال حث الشباب على تقديم خدمات بدون مقابل مادي، مستغلين حب الشباب للعمل التطوعي، في الوقت الذي تقوم فيه هذه الشركات أثناء التعاقد مع أي جهة باحتساب هؤلاء الشباب ضمن التكاليف، وتقبض قيمة وجودهم ضمن خدمات المحسوبة على العميل.

وطالب النائب بوضع إطار تنظيمي للأعمال التطوعية؛ لتوجيه تلك الجهود إلى خدمة المنافع المجتمعية والوطنية غير الربحية، وفرض عقوبات رادعة على الجهات والمؤسسات المستغلة لطاقات الشباب بدون مقابل مادي، مع توعية الشباب بتحري الدقة قبل الاندماج بأي عمل تطوعي، والبحث عن تاريخ المؤسسة وطبيعتها قبل تقديم الخدمات لها.