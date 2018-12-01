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برلماني يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء تتضمن مشاكل الفلاحين

08:33 م السبت 01 ديسمبر 2018
برلماني يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء تتضمن مشاكل الفلاحين

كتب - أسامة عبد الكريم:
تقدم اللواء عصام خلاف، عضو مجلس النواب، بمذكرة إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تتضمن مجموعة من المشاكل والأزمات التي يعاني منها المزارع المصري، في تلك الظروف الراهنة.

وقال النائب في بيان السبت، إن قطاع الزراعة في مصر من أهم القطاعات التي تساهم في اقتصاد البلاد، حيث تساهم الزراعة بنحو سُبع الناتج المحلي الإجمالي، كما تُساهم بشكلٍ كبيرٍ في توظيف الأيدي العاملة، فيعمل في قطاع الزراعة ربع القوى العاملة، وتساهم الزراعة في جذب العملات الأجنبية عن طريق التصدير للخارج.

وأضاف: أن هناك مشاكل جمّة موروثة أثرت بالسلب على الزراعة المصرية وحدّت من انطلاقها وأخرجتها من دورها كداعم أكبر للاقتصاد المصري، ويحقق الربحية للمزارعين، فيحتفلون بحصاد القمح والقطن والبرتقال والفول والعدس، وقت أن كانت الزراعة المصرية سلة غذاء العرب والروس الأوربيين.

رئيس الوزراء عصام خلاف مشاكل الفلاحين

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