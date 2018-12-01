عدلي منصور يزور السفارة الإماراتية لتقديم التهنئة بالعيد الوطني

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كتب – أسامة عبد الكريم:

قدَّم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، التهنئة إلى السفير جمعة الجنيبي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، بمناسبة احتفال الإمارات بالعيد الوطني الـ 47.

وحرص "منصور" على زيارة السفير الإماراتي بمقر السفارة بالقاهرة، لتقديم التهنئة، اليوم السبت.

وقالت صفحة السفارة عبر حسابها على تويتر: "قدم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق تهانيه إلى السفير جمعة الجنيبي وأعضاء السفارة بمناسبة احتفال الدولة بـالعيد الوطني 47 وذلك خلال زيارته مقر السفارة بالقاهرة".