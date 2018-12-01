أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة العشرين احتجاجات فرنسا رانيا يوسف مهرجان القاهرة السينمائي جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

عدلي منصور يزور السفارة الإماراتية لتقديم التهنئة بالعيد الوطني

07:58 م السبت 01 ديسمبر 2018
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب – أسامة عبد الكريم:

قدَّم المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، التهنئة إلى السفير جمعة الجنيبي، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، بمناسبة احتفال الإمارات بالعيد الوطني الـ 47.

وحرص "منصور" على زيارة السفير الإماراتي بمقر السفارة بالقاهرة، لتقديم التهنئة، اليوم السبت.

وقالت صفحة السفارة عبر حسابها على تويتر: "قدم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق تهانيه إلى السفير جمعة الجنيبي وأعضاء السفارة بمناسبة احتفال الدولة بـالعيد الوطني 47 وذلك خلال زيارته مقر السفارة بالقاهرة".

عدلي منصور جمعة الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة العيد الوطني الإماراتي

الخبر التالى:

"أمطار بالدلتا وشبورة".. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأحد
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان