"الري": تنفيذ أعمال الصيانة لـ 117 مخر سيل

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لـ 117 مخر سيل على مستوى الجمهورية، وذلك بأطوال إجمالية تصل إلى 311 كيلو متر.

وأضافت الوزارة في بيان مساء السبت، أنه تم تنفيذ العديد من السدود والخزانات الأرضية للاستفادة في حصاد مياه الأمطار والسيول وتخزينها للزراعات الموسمية ببعض المناطق، فيما يتم توجيه كميات من مياه السيول التي ترد إلى المخرات والاستفادة بها من خلال صرفها على نهر النيل والترع.

وأكد البيان، تشكيل لجان من مختلف الأجهزة والقطاعات المعنية داخل الوزارة، وخاصة قبل بداية الموسم الشتوي بوقت كاف للمرور على الأعمال التى يتم تنفيذها.

وفي نطاق القاهرة والجيزة، نفذت الوزارة كافة أعمال الصيانة والتطهير لكافة المخرات بالمنطقة، والبالغة نحو 11 مخراً، والتأكد من عدم وجود عوائق بتلك المخرات، إضافة لمتابعة تلك المخرات بصفة يومية، وإزالة كافة العوائق منها بالتعاون مع الجهات المعنية أولا بأول، كما تقوم الوزارة باستيعاب وتوجيه كافة التصرفات المائية التي تصل لمخرات السيول أولا بأول.

وعلى جانب آخر، شددت الوزارة على تحرير محاضر فورية على التعديات على مخرات السيول في بعض المناطق، حيث تم تنفيذ أكثر من 80% من تلك المخالفات بالتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية.