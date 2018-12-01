برلماني بعد رفع سعر الدولار الجمركي: "كفاية زيادة أسعار"

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، إن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بزيادة الدولار الجمركي على بعض السلع، سيؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار كافة السلع، وليس الاستفزازية فقط.

وأشار "بدوي" في بيان اليوم، إلى أنه في ظل غياب الرقابة المشددة على التجار والأسواق سوف يسهل هذا القرار التلاعب بالأسعار حيث أن سياسة التجار في مصر رفع أسعار كافة السلع حتى المحلية بحجة ارتفاع سعر الدولار.

وقررت وزارة المالية أمس رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليكون مربوطًا بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته.

وقال بدوى، إن تقسيم السلع المستوردة إلى أساسية ومستفزة أمر غير منطقي، وسيتسبب في تكدس الموانئ بالسلع، مشيراً إلى أن تثبيت قيمة الدولار الجمركي يسرع الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك حيث أنه يسهل كثيراً حساب قيمة الواردات واحتساب قيمة الجمارك المفروضة عليها، والتي كانت تستغرق وقتاً طويلاً خاصة بعد تحرير سعر الصرف بسبب تفاوت الأسعار من بنك لآخر.

وطالب بدوى الحكومة بإيجاد حلول وأفكار من خارج الصندوق، والبحث عن مصادر لتمويل الموازنة العامة بعيداً عن فرض ضرائب جديدة وزيادة الجمارك على السلع، مشيراً إلى أن جميع طبقات الشعب المصري تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر على مر السنوات القليلة الماضية، لذا يجب عدم اتخاذ قرارات من شأنها زيادة الأسعار والأعباء علي المواطنين، قائلاً "كفاية زيادة أسعار وضغط على الغلابة".