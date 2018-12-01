وزير الزراعة يُناقش "مُنتجي البطاطس" في آليات حل مشكلات الإنتاج والاستيراد

كتب - أحمد مسعد:

عقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع مُنتجي البطاطس للاستماع إلى وجهة نظرهم في سبب الأزمة التي حدثت في أسعار البطاطس، وكيفية تفاديها مستقبلاً.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت استعراض الوزير المشاكل الحالية لمُنتجي البطاطس، والتي بدأت من عام 2017 حيث تم استيراد 158 ألف طن تقاوي، وكانت الظروف الجوية جيدة، مما أدى إلى زيادة المعروض وبالتالي انخفضت الأسعار فى الأسواق بشكل كبير مما أدى إلى عزوف المُزارعين عن زراعة البطاطس هذا العام(2018)، وإنخفاض المساحة المُنزرعة حيث تم إستيراد 110 ألف طن تقاوي فقط كما حدث إرتفاع كبير في درجات الحرارة وبعض السيول في شهر مايو أدت إلى إنخفاض الإنتاج بشكل ملحوظ وبالتالي أدى ذلك لأزمة نقص الإنتاج.

وطالب المُنتجون بتشكيل لجنة عليا للبطاطس، وتخصيص 60% من التقاوي لصالح الجمعية العامة لمُنتجى البطاطس.



وقال أبوستيت، إن اتحاد مُصدري ومُنتجى الحاصلات البستانية يبذل كل ما في وسعه من أجل توفير التقاوي، ولكن لابد وجود بروتوكول تعاون مع جمعية مُنتجي البطاطس لخدمة صغار المُزارعين والجمعيات التعاونية.



وعقد وزير الزراعة اجتماعاً آخر مع مستوردي تقاوي البطاطس للاستماع إلى مشاكلهم، وكيفية حلها في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.