محافظ القاهرة يتفقد نقاط مسح مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، عددًا من نقاط المسح الخاصة بالحملة القومية للكشف عن فيروس سي، والأمراض غير السارية ضمن مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمنتشرة بجميع مناطق وأحياء العاصمة لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه، وللمشاركة في المبادرة لإجراء التحاليل اللازمة والخاصة بفيروس سي، فضلًا عن تحاليل الأمراض غير السارية وهي السمنة والضغط والسكر.

وأكد عبد العال، خلال الجولة، مجانية كافة التحاليل وتوافر العلاج والأدوية اللازمة بكميات كافية للمصابين بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة في حالة ثبوت إيجابية العينة مع إمكانية تحويل المصابين إلى أقرب مراكز طبية متخصصة لاستكمال وعمل تحاليل أخرى للتأكد من المرض، وأن الفئة المستهدفة هي كل مواطن أكبر من سن 18 سنة، ومن المتوقع أن يتجاوز عددهم بالقاهرة 7 ملايين حالة.

واستهل المحافظ جولته بزيارة المركز الطبي بسراي القبة، حيث تابع انتظام سير العمل للخدمات الطبية المقدمة، وذلك بداية من المسح وسحب العينات مرورًا بالفحوصات والتحاليل ونهاية بصرف العلاج، مشيرًا إلى وجود إقبال جماهيري ملحوظ للاستجابة والمشاركة في المبادرة والاطمئنان على صحتهم، وأن الحملة بالعاصمة تمتد لمدة 3 شهور حتى نهاية فبراير.

كما تفقد المحافظ المركز الطبي بالنزهة، وزار الوحدة الصحية ونقطة المسح الثابتة بمبنى حي النزهة، أعقبها متابعة سير عمل الفرق الطبية للحملة بالمركز الطبي لحي المطرية.

واستمع المحافظ خلال جولته الميدانية لعدد من استفسارات المواطنين المشاركين، لتذليل أية معوقات أمامهم مع تسهيل مهمة وصولهم لأقرب نقاط مسح منتشرة بجميع أحياء ومناطق القاهرة.