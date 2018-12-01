"الوفد" يفوض "أبوشقة" لدعوة السيسي لحضور احتفال مئوية الحزب

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، إن اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد اليوم السبت، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الحزب، وبحضور جميع أعضائه، ناقش الإعداد للاحتفال بمئوية حزب الوفد، واختيار الأسماء المرشحة للإشراف على الاحتفال، ووضع تصور كامل لهذه الاحتفالية.

كما تم مناقشة كيفية وضع التدابير المالية للازمة لتمويل الاحتفال، وكذلك التنسيق والتشاور مع الدولة ووزارة الثقافة باعتبار أن ثورة 19 هي ثورة الشعب المصري، وأن ثورة 30 يونيو هي الوجه المقابل لثورة 19.

وأضاف الهضيبي، في بيان اليوم السبت، أن المكتب التنفيذي ناقش خلال الاجتماع توجيه الدعوة إلى جامعتي كامبردج وأوكسفورد لحضور الاحتفالية بالتعاون والتنسيق مع الجامعات المصرية، وتوجيه الدعوة لجميع سفراء الدول الأجنبية في مصر ورؤساء الأحزاب السياسية في مصر والخارج خاصة حزب المؤتمر الهندي، والشيوعي الصيني، وحزب المحافظين البريطاني والحزبين الديمقراطي والجمهوري الأمريكيين، والحزب الاشتراكي الفرنسي.

وأشار "الهضيبي" إلى أن المكتب التنفيذي فوض "أبوشقة" بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، لتكون احتفالية مرور مائة عام على ثورة 19 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعوته للمشاركة باعتبار أن ثورة 19 هي ثورة الشعب المصري بجميع طوائفه، واحتفال وطني عظيم.