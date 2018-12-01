برلماني ينتقد قرار زيادة "الدولار الجمركي": يضر بالاستثمار

كتب- أحمد علي:

قال النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير المالية محمد معيط، بزيادة الدولار الجمركي على بعض السلع التي تعتبرها الحكومة ترفيهية "قرار غير موفق، ويضر بالاستثمار".

وأضاف الجوهرى في سؤال موجه لوزير المالية أن الحكومة تناست أنها رفعت الضريبة الجمركية على هذه السلع من قبل لأكثر من ٤٠٪، وذلك بالقرار ٢٥ لسنة ٢٠١٦، وكان الغرض أيضا حماية الصناعة الوطنية وزيادة الحصيلة الجمركية.



وأوضح النائب أن هذا القرار سوف يرفع أسعار هذه السلع ما يزيد عن ١٠ ٪ من الأسعار الحالية، وتساءل: هل السوق المصري الآن في وضع يسمح بزياده الأسعار حتى ولو كانت سلع ترفيهية".



وأضاف أن المشكله تكمن في عدم وحود آلية لضبط الأسواق وهناك عشوائية وإنفلات في الأسعار والمواطن لا يعلم ما هي البنود الترفيهية من غيرها ولا يراجع منشور الجمارك الذي لا يعرض عليه أصلا.



وأشار إلى أن هذه القرارت تعطي مجالا للتجار والمحتكرين بزياده الأسعار دون رقابة، ودون معرفة من المواطن هل هذه السلع مدرجة مع الزياده الجديدة أم لا ؟.