  • عاجل:مباشر | بتروجيت - الأهلي.. الدوري المصري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قمة العشرين احتجاجات فرنسا رانيا يوسف مهرجان القاهرة السينمائي جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح

    مطار القاهرة يستقبل شحنة "نظائر مشعة" قادمة من تركيا

    05:33 م السبت 01 ديسمبر 2018
    مطار القاهرة يستقبل شحنة "نظائر مشعة" قادمة من تركيا

    كتب- طه عبيد:

    أعلنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، حالة التأهب بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع، لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من تركيا لاستخدامها لعلاج الأورام السرطانية.

    وصلت الشحنة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول، بوزن بلغ نحو 110 كيلو جرام داخل 94 طردا، وتم الإفراج عن الشحنة بحضور مندوب متخصص، وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها.

    مطار القاهرة نظائر مشعة تركيا

    الخبر التالى:

    برلماني ينتقد قرار زيادة "الدولار الجمركي": يضر بالاستثمار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان