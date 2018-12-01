مطار القاهرة يستقبل شحنة "نظائر مشعة" قادمة من تركيا

كتب- طه عبيد:

أعلنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، حالة التأهب بالتعاون والتنسيق مع سلطات قرية البضائع، لتأمين وصول شحنة نظائر مشعة قادمة من تركيا لاستخدامها لعلاج الأورام السرطانية.

وصلت الشحنة على الطائرة التركية القادمة من إسطنبول، بوزن بلغ نحو 110 كيلو جرام داخل 94 طردا، وتم الإفراج عن الشحنة بحضور مندوب متخصص، وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها.