"مستقبل وطن" يطلق مبادرة لمنع استيراد السلع غير الضرورية: طعام القطط بـ52 مليون دولار

كتب – أسامة عبد الكريم:

أعلن حزب مستقبل وطن، إطلاق مبادرة "امنع استيراد السلع غير الضرورية وصنعها محليا أولا" والتي أعدها الباحث الاقتصادي محمد قناوي، عضو الأمانة العامة للحزب؛ لبحث كيفية تفعيلها على أرض الواقع، وبحث التواصل مع الجهات المسئولة لتقديم البحث للاستفادة به.

وناقش محمد عبد السلام السنوسي، أمين عام لجنة التقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن، والدكتور أيمن الدهشان الأمين العام المساعد للأمانة، وعدد من أعضاء الأمانة، كيفية تطبيق المبادرة، تحت إشراف النائب أشرف رشاد رئيس الحزب، معلنين دعمهم للمبادرة لما لها من أثر إيجابى على الاقتصاد الوطني، وتوفير العملة الصعبة ودعم للمنتج المحلى المصري.

وأكد محمد قناوي، الباحث الاقتصادي، صاحب المبادرة أنه انتهى من إعداد بحثه نهائيا، ليقوم بالخطوة الثانية وهي تسليمه لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجهات التنفيذية بالدولة، وأنه استطاع عمل دراسات جدوى لعشر منتجات على الأقل من هذه السلع كبداية ليعرضها مع بحثه على الجهات المنفذة ليعرضوها على الشباب لتنفيذها على أرض الواقع لتوفيرها محليا ولمنع استيرادها فيما بعد لتوفير العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على جزء من البطالة.

وأشار قناوي إلى أن بحثه يتضمن حصر كافة السلع غير الضرورية التي يتم استيرادها من الخارج بالاحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والهيئة العامة للصادرات والواردات مثل خلل الإسنان وصلصة الطماطم، ولعب الأطفال والتي تصل قيمتها 40 مليون دولار، وأطعمة القطط والكلاب التي تكلف الدولة 52 مليون دولار، شماريخ بـ 600 مليون جنيه، أمشاط ومثبتات شعر بـ 7.8 مليون جنيه، إضافة إلى مكسرات وبلياردو وبالونات وعشرات المنتجات غيرها.