وزير الإعلام السوداني لمصراوي: ملتقى لمثقفي مصر والخرطوم قريبا

كتب – حاتم أبو النور:

قال وزير الإعلام السوداني، بشارة جمعة، إن القاهرة والخرطوم اتفقتا على عقد "ملتقى للمثقفين" في البلدين لبحث القضايا التي تشغل بال المواطن السوداني والمصري.

وأضاف جمعة في تصريحات لمصراوي السبت أنه ناقش مع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في القاهرة تطبيق ميثاق الشرف الصحفي في كل من البلدين، والخطوات التنفيذية لذلك.

وقال إن "العلاقة بين القاهرة والخرطوم علاقة أخوة ضاربة في الجذور وليست صداقة فحسب.... المرحلة المقبلة مرحلة بناء، وتثقيف للناس في البلدين."

وأوضح وزير الإعلام السوداني أن لجنة تنفيذية من البلدين سوف تجتمع بعد شهرين من الآن لوضع آلية تنفيذية ل"ملتقى المثقفين" على أن يتم تحديد موعده بعد ذلك.

وكان مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلان، وقع من قبل اتفاقية تعاون مع بشارة جمعة وزير الإعلام السوداني، بشأن البرنامج التنفيذي للأعوام 2018-2020 بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بالسودان، إضافة إلى ميثاق شرف إعلامي بين البلدين.