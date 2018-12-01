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    طلب إحاطة لتطوير المناطق السكنية القديمة

    04:45 م السبت 01 ديسمبر 2018
    طلب إحاطة لتطوير المناطق السكنية القديمة

    مجلس النواب

    كتب - أحمد علي:

    وجه محمد العقاد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير المناطق السكنية القديمة التي تشكل خطورة على قاطنيها، من خلال وضع خطة لإحلال وتجديد هذه المناطق على مستوى الجمهورية على أن يتم البدء بالمناطق شديدة الخطورة ومنها على سبيل المثال منطقة المنيل القديمة.

    وأشار النائب، إلى أن هذه المناطق تمثل تراث حضاري لابد من الحفاظ عليه، وفي نفس الوقت هناك العديد من الأسر غير القادرة على توفير مسكن بديل، ولابد من وضعهم في الاعتبار، خصوصا وأن عملية الصيانة للعقارات لم تتم منذ فترة طويلة، مشددا على ضرورة تطوير هذه المناطق قبل وقوع كارثة.

    ودعا العقاد، جمعيات المجتمع المدني بالمشاركة في عملية التطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بهذه المناطق شديدة الخطورة، بالإضافة لدور الدولة في هذا الصدد، مطالبا بتشكيل لجنة على مستوى الجمهورية تتولى حصر مثل هذه المناطق لبدء تطويرها وفقا لخطورتها.

    محمد العقاد مجلس النواب طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء تطوير المناطق السكنية منطقة المنيل

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