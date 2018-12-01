"رئيس جمعيات المستثمرين": إنشاء أكبر مدرسة صناعية في العاشر من رمضان

كتب - أسامة عبدالكريم:​

كشف محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن عزمه إنشاء أكبر مدرسة صناعية في الشرق الأوسط على مساحة خمسين فدانًا وذلك بالاتفاق مع محافظ الشرقية ورئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن جميع مستثمري العاشر في خدمة شباب مصر وتقديم فرص عمل على نطاق أكبر وأوسع تنميًة للاقتصاد وزيادًة في الاستثمار.

وقال إن مدينة العاشر من رمضان تعتبر رمز الأمل ومدينة المستقبل لمصر، بما يتواجد على أرضها من قلاع صناعية عملاقة تفخر بها مصر وتباهي بها الأمم.

وأضاف، خلال كلمته بالملتقى التوظيفي بالعاشر من رمضان، اليوم السبت، أن الدولة المصري بدأت عملية البناء والتنمية، بما نراه ملموسًا من مؤتمرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يؤكد فيها دومًا أن مصر على الطريق الصحيح، ببدء مرحلة جديدة من توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، بعد تخفيض نسبة العجز في الدين العام، وما يؤكد عليه الرئيس من تعزيز وضعية الصناعة المصرية كونها قاعدة وبداية الانطلاق نحو التصدير، ورفع معدلات النمو لخلق فرص عمل لائقة للشباب.

افتتح الملتقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. ويوفر 10218 فرصة عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 59 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه.