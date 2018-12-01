"مكرم" ووزير الإعلام السوداني يعلنان تفعيل ميثاق الشرف بين الدولتين- صور​

كتب- مصطفى علي:

التقى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، بشارة جمعة، وزير الإعلام السوداني، بمقر المجلس لبحث التعاون و تفعيل البرتوكولات الموقعة بين الطرفين، وذلك بحضور أحمد سليم الأمين العام للمجلس و راشد عبد الله المستشار الإعلامي لوزير الإعلام السوداني.

وانتهى اللقاء إلى الإتفاق علي 4 بنود وهي: وضع خطة عمل مشتركة لتدريب السودانيين في المعهد الإفريقي أو في التخصصات الإعلامية المختلفة أو الدورات الإذاعية، والترتيب لعقد مؤتمر لمثقفي البلدين تحت شعار "وحدة وادي النيل"، وتشكيل لجنة مشتركة لهذا المؤتمر المقرر عقده فى يناير القادم، وتسهيل مهام الصحفيين في البلدين، وأخيرًا تشكيل لجنة مشتركة للنظر في وضع برنامج عملي وخطة متكاملة للتعاون والتنسيق الإعلامي بين مصر والسودان.

وناقش الطرفان أيضًا وضع قانون لعقوبات الجرائم الالكترونية، كما تباحثا تجارب التعامل مع جرائم السوشيال ميديا، حيث أكدا أن أغلب المشاكل تحدث عن طريق الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الإجتماعي، كما ناقش اللقاء سبل اتخاذ مواقف موحدة من القضايا المصرية السودانية بحيث تكون جبهة واحدة، واتفقا على بدء تفعيل ميثاق الشرف الإعلامى الموقع بين البلدين فى السودان، وتبادل الخبرات وتدريب الإعلاميين السودانيين ضمن برامج التدريب المخصصة بمعهد الإعلاميين الأفارقة.

وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، وقع من قبل اتفاقية تعاون مع بشارة جمعة وزير الإعلام السودانى، كما وقع أيضا ميثاق شرف إعلامي بين البلدين أثناء زيارة الرئيس السيسى الأخيرة للسودان.