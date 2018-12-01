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    غرفة التطوير العقاري: الآسيويون يحتلون مكان العمالة المصرية في الخارج

    03:40 م السبت 01 ديسمبر 2018
    غرفة التطوير العقاري: الآسيويون يحتلون مكان العمالة المصرية في الخارج

    مؤتمر الأهرام الاقتصادي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    تصوير- هاني رحب:

    قال للمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الدول الخليجية باتت لا تعتمد على العمالة المصرية وأصبح للعمالة القادمة من الدول الآسيوية تواجدًا كبيرًا بدلًا منهم.

    وأضاف "شكري" خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادي، اليوم السبت، أن ضعف الخبرة الفنية للعمال المصريين سبب رئيسي في عدم الاعتماد عليهم، بعد أن كان العامل المصري المطلب الأول لكل الدول الخليجية.

    وطالب رئيس غرفة التطوير العقاري، بوحود هيئة لتصنيف العمالة ومراقبتها، وبالتالي لن يعمل في مجالات البناء وتشييد إلا المؤهلين لذلك.

    طارق شكري غرفة التطوير العقاري العمالة المصرية بالخارج مؤتمر الأهرام الاقتصادي

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