رئيس "المقاولون العرب": لولا المشروعات القومية لتضاعف حجم البطالة في مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن مصر مرت بطفرة كبيرة خلال الفترة الماضية في تنفيذ المشروعات العملاقة رغم انتقاد البعض لأهميتها وجدواها.

وأضاف "صلاح"- خلال كلمته بمؤتمر الاهرام الاقتصادي اليوم السبت- أن المشروعات الاقتصادية استطاعت ان تستوعب أكثر من 3 ملايين عامل قادمين من دول الخليج وليبيا، لافتًا إلى أن لولا هذه المشروعات لتضاعف حجم البطالة في مصر.

وأكد رئيس شركة المقاولون العرب، أن القيادة السياسية لديها رؤية بأهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في الوقت الحالى أهمها تأهيل الدولة لاستقبال الاستثمارات المختلفة من كافة دول العالم.

وقال "صلاح": "الجميع يتسأل لماذا العاصمة الإدارية في هذا الوقت، لكن في الحقيقة هذا المشروع كان لابد منه فهو مشروع استثماري حضاري ذات رؤية سياسية تهدف إلى نقل الوزارات والهيئات المختلفة من القاهرة إلى العاصمة الجديذة وكذلك تنمية مجمع سكني لاستقبال الزيادة السكانية الكبيرة".