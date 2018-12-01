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    "الصحفيين العرب" يتضامن مع مارك هيل مراسل شبكة CNN الأمريكية

    01:19 م السبت 01 ديسمبر 2018
    "الصحفيين العرب" يتضامن مع مارك هيل مراسل شبكة CNN الأمريكية

    مارك هيل مراسل شبكة CNN

    كتب- مصطفى علي:

    نقلت وكالات الأنباء، أن مارك هيل مراسل شبكة CNN الأمريكية، ألقى خطابا في الأمم المتحدة دعا فيه العالم إلى مقاطعة إسرائيل، ما تسبب بفصله من منصبه عقب هذه التصريحات.

    وتضامن الاتحاد العام للصحفيين العرب مع "هيل"، حيث دعا جميع المنظمات الصحفية والإعلامية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التضامن معه للضغط على شبكة CNN لإعادته إلى منصبه.

    وذكر الاتحاد أن إقالته تمت نتيجة ما جاء في خطابه والتصريحات التي أدلي بها وهو الأمر الذي يتعارض مع حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.

    مارك هيل شبكة CNN الأمم المتحدة إسرائيل الاتحاد العام للصحفيين العرب

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