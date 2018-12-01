بالصور.. سامح عاشور لشباب المحامين: عليكم الالتزام بقيم المهنة وتاريخها

كتب- مصطفى علي:

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن المحاماة ليست مهنة بل رسالة للدفاع عن الحق والعدل والوطن وجميع القيم النبيلة في المجتمع.

وخاطب "عاشور"، أعضاء النقابة الجدد خلال جلسة حلف اليمين القانونية المنعقدة اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، قائلا: "ابتداءً من اليوم نحن جميعا زملاء في المحاماة، يتساوى الكبير والصغير في هذه الرسالة، ويتميز من يلتزم بقيم المحاماة وتاريخها فتفرق بين الناجح وغيره".

وأضاف نقيب المحامين: "كل الآمال معلقة عليكم سواء من أسرتكم الأولى وهي عائلتكم، ثم أسرتكم الثانية المحاماة الذين تنضمون لها اليوم، لنكمل معكم المسيرة".

وشدد "عاشور: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية ف تحقيق العدالة وسياد القانون وكفالة حق الدفاع، يجب عليكم أن تؤدها بأمانة وشرف واستقلال، ولكي تؤدوا تلك الرسالة على أكمل وجه هناك ضوابط موضوعية وشكلية".

وعن الضوابط الموضوعية، قال: "ما درستموه في كليات الحقوق غير كاف للعمل بالمحاماة، وعليكم بتأهيل أنفسكم قانونيا من خلال الدراسة وتحضير الدبلوم والماجستير والدكتوراه، أو من خلال القراءة في كافة فروع القانون المختلفة، والاطلاع على الأحكام وحضور الجلسات والتعلم من أساتذتكم".

وتابع "عاشور": "الإطلاع على كل فروع المعرفة والقراءة في العلوم، والتاريخ، والجغرافيا، يجعلكم محامين متميزين".

وعن المظهر، صرح: "يجب الالتزام بالمظهر اللائق من خلال ارتداء البدلة الكاملة بالنسبة للشباب، والمحامية عليها الالتزام بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه بالمجتمع المصري، والذي يحميها من أي عدوان قد تتعرض له".

حضر الجلسة عبد الجواد أحمد، وعيسى أبو عيسى، ومحمد الكسار، وسامح صديق، و أبو بكر ضوه أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين نقيب محامين شمال القاهرة.​