برلماني: كتابة الأسعار على السلع يقضي على جشع التجار

كتب- أحمد علي:

قال النائب مجدي بيومي، أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إن كتابة أسعار السلع على العبوات يساهم بشكل كبير فى التصدى لجشع التجار، مشيدًا بمبادرة "لا لجشع الجزارين" التي تبنتها بعض الوحدات المحلية بمحافظة بنى سويف بمشاركة مجموعة من الجزارين، مؤكدًا أنها أدت لانخفاض أسعار اللحوم فى محافظة بنى سويف نحو 30 جنيهًا.

وأشار نائب بنى سويف، فى بيان له، اليوم السبت، إلى أن هناك العديد من الأفكار التى تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ومنها المبادرات التى تطلقها بعض المحافظات، مؤكدًا أن جشع التجار زاد فى الآونة الأخيرة واحتكار السلع أصبح سمة بين الكثير منهم، وأن تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى سيساهم في القضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر على محدودى الدخل.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، التجار بالمشاركة في بناء الوطن ووضع هامش ربح مناسب على تجارتهم وعدم المغالاة خاصة فى السلع الاستراتيجية اليومية، لافتًا إلى أن مقترح كتابة السعر سيساهم فى القضاء على الظاهرة.