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"رسول الإنسانية".. ندوة لـ"مستقبل وطن" بحضور دعاة وأئمة الأوقاف

11:13 ص السبت 01 ديسمبر 2018
"رسول الإنسانية".. ندوة لـ"مستقبل وطن" بحضور دعاة وأئمة الأوقاف

حزب مستقبل وطن يعقد ندوة دينية

(مصراوي):

عقد حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، ندوة دينية، تحت عنوان "رسول الإنسانية"، في محافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف أسوان تحت إشراف الشيخ محمود محمد قناوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وبحضور بعض القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والدينية والأئمة والدعاة.

وتحدث الشيخ محمود محمد قناوي وكيل وزارة الأوقاف، حول الرسالة المحمدية المرسلة للناس كافة باللغتين العربية والإنجليزية، والحديث عن أخلاق الرسول الطيبة التي تدعو للخير والعطاء والمحبة.

من جانبه، تحدث أمين المجالس المحلية عن الحزب، عن دور حزب مستقبل وطن فى تقديم خدمة مجتمعية ومسانده مؤسسات الدوله فى تدعيم هذه الخدمات على راسها التوعيه والدعوة.

واختتم الحفل بالتواشيح الدينية حضر الحفل لفيف من ابناء اسوان المسلمين والمسيحيين والدعاة والأئمة واعضاء هيئه المكتب.

حزب مستقبل وطن أشرف رشاد ندوة دينية رسول الإنسانية أسوان وزارة الأوقاف مديرية أوقاف أسوان

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