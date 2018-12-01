القوى العاملة تنهي إجراءات تسليم جثمان المصري المتوفي بالسعودية

(مصراوي):

وصل جثمان المواطن المصري البغدادي ناجح البغدادي عبدالرؤوف صباح اليوم السبت، إلى مطار القاهرة عبر رحلة مصر للطيران رقم 650 القادمة من الرياض.

وكلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفدا من العلاقات العامة والمراسم بالوزارة برئاسة مسئول المراسم أيمن عبد العال، بإنهاء جميع إجراءات تسلم الجثمان لأسرة المتوفي واستخراج تصريح دفن الجثمان.

وتسلم الجثمان عم المتوفى ويدعى محمد البغدادي، وتم إبلاغه بخالص تعازي الوزير ولأسرة المتوفى، وبدوره قدم الشكر إلى وزارة القوى العاملة والسفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي بالرياض على الجهد الذي بذل في إنهاء جميع إجراءات شحن الجثمان.

يذكر أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط يبلغ من العمر 24 عامًا، قُتل أثناء عمله بحراسته لإحدى المزارع التي يعمل بها وتبعد عن مدينة الرياض مسافة 60 كيلومترًا بمحافظة رماح شمال شرق العاصمة.