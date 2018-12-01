إعادة فتح ميناء شرم الشيخ وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري، بمحافظة جنوب سيناء في تمام السادسة و النصف صباحًا؛ بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم، انتظام الحركة الملاحية واعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مؤكدة أنه تسير بصورة طبيعية ولا توجد أي خسائر أو أضرار من سوء الأحوال الجوية.

ووجه اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مديري الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية؛ حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.