المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس "100 مليون صحة" تتصدر صحف القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح، اليوم السبت، عددا من قضايا الشأن المحلي على رأسها انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

الأهرام:

وذكرت صحيفة (الأهرام) ان وزراء دفاع كل من مصر واليونان وقبرص أكدوا أهمية التدريب البحرى الجوى المصرى - اليونانى - القبرصى المشترك (ميدوزا-٧) فى نقل وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات القتالية والعملياتية، وتوحيد المفاهيم، وتعزيز القدرة على تنفيذ عمل جماعى مشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث.

وأضافت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أشاد بمستوى التنسيق والتشاور بين مصر واليونان وقبرص فى المجالات العسكرية والأمنية، وقال إن تدريبات (ميدوزا-٧) تسهم فى دعم الأمن والاستقرار البحرى بالبحر المتوسط، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتكامل.

وأشارت (الأهرام) إلى أن القوات المسلحة نظمت مؤتمرا صحفيا عالميا للإعلان عن فعاليات المعرض المصرى الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ( EDEX 2018 ) الذى يعقد فى مصر لأول مرة وستجرى فعالياته خلال المدة من 3 - 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وأكدت أن المؤتمر شارك فيه اللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أ .ح طارق سعد زغلول رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة واللواء دكتور طه بدوى رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات والسيد توماس جونت رئيس شركة (كلاريون) بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي موضوع آخر، ذكرت (الأهرام) أن مجلس النواب عبر عن استغرابه من تصريحات روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، التى أشار فيها إلى تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصرى حتى انتهاء التحقيقات الجارية فى قضية مقتل جوليو ريجيني.

وأشارت إلى أن المجلس أكد ، فى بيان له أمس، العلاقات التاريخية والقوية بين مصر وإيطاليا على كافة المستويات، معبرا عن أسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الإيطالى خاصة أنه يأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون فى التحقيقات المتعلقة بقضية ريجيني، وهو الاجتماع الذى أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتى النظر فى جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (الأهرام)، إن الولايات المتحدة حصلت على دعم من الاتحاد الأوروبى لمشروع قرار يُدين إطلاق حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" صواريخ نحو إسرائيل، على أن يتم التصويت عليه مطلع الأسبوع الجارى فى الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، بحسب دبلوماسيّين.

وقال مصدر أوروبى طلب عدم نشر اسمه إن "الأعضاء الـ 28 فى الاتّحاد الأوروبى سيدعمون النصّ الأمريكي". وقال مصدر آخر إنّ تصويت الأعضاء الـ 193 فى الأمم المتّحدة يُمكن أن يتمّ بدءًا من الإثنين.

وذكرت الصحيفة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية على أهداف فى ريف دمشق وأخرى جنوب سوريا، وأعلنت دمشق أن دفاعاتها الجوية "تصدت بكثافة للأهداف المعادية" من دون أن توضح طبيعة هذه الأهداف.

ونقلت عن مصادر عسكرية سورية قولها إن الدفاعات الجوية تصدت «لأهداف معادية فوق منطقة الكسوة" بريف دمشق وأسقطتها.

وأشارت إلى "أنباء عن تدمير الأهداف المعادية وعدم تحقيق أى من أهدافها.

أخبار اليوم:

ومن جانبها ، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح بعد غد معرض الدفاع والتسليح (إيديكس ٢٠١٨) الذي يعد الأول في منطقة شمال ووسط أفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن المعرض سيشهد مشاركة دولية واقليمية واسعة من الشركات العالمية والمصرية المتخصصة في هذا المجال، حيث يعد المعرض منصة عالمية لعرض أحدث المنتجات العسكرية للدول المشاركة، وآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في العالم.

وأكد راضي أن اقامة المعرض تؤكد وضع مصر كدولة رائدة وفاعلة وصاحبة قدرة على تنظيم مثل تلك الفعاليات العسكرية الدولية الرفيعة الأمر الذي يرسخ الدور المحوري والمؤثر الذي تقوم به في المنطقة ويؤكد مساهمتها في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وذكرت (أخبار اليوم) أنه ستنطلق اليوم المرحلة الثانية للمسح الطبي الشامل للكشف عن الإصابة بمرض (فيروس سي)، وتستهدف نحو ٢٠ مليون مواطن.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إنه تقرر مد المرحلة الأولى من المبادرة حتى نهاية ديسمبر الحالي نظرا لاقبال المواطنين.

وعن الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية، ذكرت الوزيرة أن العمل سيجري طوال الأسبوع من ٩ صباحا حتي ٩ مساء، تضم المرحلة الثانية محافظات: القاهرة، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، الإسماعيلية، بني سويف، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، شمال سيناء، والاقصر.

وفي الشأن الدولي، قالت الصحيفة إنه انطلقت أمس في بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين قمة دول مجموعة العشرين، التي تضم رؤساء دول وحكومات ١٩ دولة إلى جانب رئيس الاتحاد الأوروبي، وعقدت القمة التي تحمل شعار "بناء توافق من أجل التنمية العادلة والمستدامة"،‬ وسط توترات ناجمة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا عقب سيطرة روسيا على ثلاث سفن حربية أوكرانية وكذلك وسط مخاوف وانقسامات بسبب الحرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأضافت أن القمة تخللها عدد من المبادرات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية بين القادة أهمها اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصين تشي جين بينج، في أعقاب إشارات صدرت مؤخرا باتجاه عملاقي التجارية العالمية إلى تهدئة التوترات التجارية بينهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأيام الماضية اشتعلت الحرب الكلامية للمرة الثالثة بين أسبانيا وبريطانيا حول الهيمنة على جبل طارق، ولكنها تبدو حربا باردة هذه المرة بعد خروج بيدرو سانشيث رئيس الوزراء الإسباني بتصريحات أنه توصل لاتفاق ودي مع الحكومة البريطانية يضمن تحقيق مطالب أسبانيا على أرض جبل طارق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي أعلنت فيه رئيسه الوزراء البريطانية أن بلادها متمسكة بأرض جبل طارق ولن تتنازل عنها لإسبانيا، ما وضع سانشيث في مأزق التصريحات المخيبة للآمال أمام شعبه. وبعد أن توقع السياسيون أن تقف البيروقراطية الأوروبية بجانب أسبانيا وتؤيدها في صراعها مع بريطانيا بالحصول علي جبل طارق جاءت تصريحات سانشيث وتريزا ماي المتضاربة مخيبة لتوقعات الشعب الإسباني.

الجمهورية:

ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن مجلس النواب أعرب عن أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات في قضية مقتل جوليو ريجيني، مؤكداً التمسك بسيادة القانون وعدم التأثير أو التدخل في عمل سلطات التحقيق لاسيما وأن الإجراءات الأحادية لا تحقق مصلحة البلدين ولا تخدم جهود كشف الحقيقة والوصول للعدالة.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي على خلفية التصريحات الصادرة مؤخراً عن روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، والتي أشار فيها إلي تعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري حتي انتهاء التحقيقات الجارية في قضية ريجيني.

وفي شأن آخر، أشارت (الجمهورية) إلى أنه ستنطلق اليوم المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن المرحلة الثانية تستهدف 20 مليون مواطن في 11 محافظة تشمل القاهرة والبحر الأحمر وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج وأسوان والأقصر.. وتستمر حتي نهاية فبراير القادم.

وذكرت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى اليونان شهد خلالها المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المصري اليوناني المشترك "ميدوزا- 7" بحضور وزير دفاع قبرص.

وأضافت أنه شارك في التدريب عناصر من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة لكل من مصر وقبرص واليونان وطلبة الكلية البحرية خلال معسكر التدريب الخارجي وعدد من شباب البرنامج الرئاسي لأول مرة خلال التدريب الذي نفذ غرب جزيرة كريت باليونان.

وأشارت إلى أن وزارة المالية ضاعفت جهودها للبت في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية قبل نهاية ديسمبر الحالي المهلة المحددة وطلبات رجال الأعمال والمستثمرين في هذا الإطار الذي تهدف إليه مبادرة الوزارة لزيادة الاستثمار وسرعة تحصيل مستحقات الدولة واستقرار المراكز المالية للممولين والحفاظ علي حقوق الخزانة.